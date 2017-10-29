Актёр Данила Козловский написал, что протестное движение, организованное против фильма «Матильда», провалилось, о чём свидетельствуют «цифры в прокате», и посоветовал всем сочувствующим депутату Госдумы Наталье Поклонской (она требует запретить ленту) «идти мимо».
Артист исполнил в новой картине Алексея Учителя одну из ролей: он сыграл графа Воронцова. В ответ на его публикацию в Instagram одна из подписчиц заявила, что «так и не поняла, [Данила Козловский], какую нагрузку в фильме имел ваш персонаж, безумного влюбленного, который в конце взлетел на воздух. Хотели показать великую любовь, ну тут явно не получилось».
С точки зрения Козловского, скандал, раздутый вокруг «Матильды», является «местечковым мракобесием и абсурдом». Актёр призвал россиян идти в кино, чтобы «иметь СВОЁ собственное [мнение]» и не подвергаться влиянию людей, которые, не посмотрев фильм, делают выводы.
«P.S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и иже с ними, ИДИТЕ МИМО. Этот пост не для вас. И да, вы не «победили».
«Да этот фильм — одно из самых уродливых человеческих извержений», — написал подписчик. «Фильм хорош! Рекомендую!» — сообщил позитивно настроенный зритель.
Фильм, рассказывающий о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вышел во всероссийский прокат 26 октября. За первые два дня он собрал 69 миллионов рублей. Этим фактом остался недоволен режиссёр картины Алексей Учитель. Он заявил, что если бы шла реклама на телеканалах, то сумма равнялась бы минимум 100 миллионам.