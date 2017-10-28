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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
04:37  28 октября 2017 0

Алексей Учитель остался недоволен первыми кассовыми сборами «Матильды». «Должно было быть 100 миллионов как минимум»

Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя
Картина только за первые два дня показа собрала почти 70 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Кассовые сборы кинокартины Алексея Учителя «Матильда», вышедшей в прокат 26 октября, составили за первые два дня порядка 69 миллионов рублей. По мнению автора фильма, сборы были бы гораздо выше, если бы фильм рекламировали на телеканалах.

«Должно было быть 100 миллионов как минимум, я так думаю», — сообщил Учитель.

Также он считает, что из-за отсутствия рекламы на телевидении, трудно будет привлечь более возрастную аудиторию, передает телеканал 360.

«В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории „за сорок“, которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — рассказал Учитель.

Картина «Матильда» повествует о любовных отношениях между царем Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Фильм оказался в центре внимания благодаря скандалу, который устроила депутат Госдумы Наталья Поклонская. С декабря 2016 года она 43 раза пожаловалась на кинокартину Учителя в Генпрокуратуру.

Александр Черноскутов
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