08:25 30 октября 2017 0

Поставщики одноразовых изделий для больниц говорят об ограничении конкуренции Фото: Pixabay.com

Поставку пластиковых одноразовых изделий для нужд медицины — катетеров, устройств для переливания крови, дыхательных контуров, фильтров для аппаратов ИВЛ и так далее — в России практически отдали одной компании. Группа «Медполимерпром» становится монополистом, что дает ей возможность диктовать цены на свой товар и ограничивает рост конкуренции. Об этом в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева заявили представители компании «Виробан» — производителя изделий из ПВХ (поливинилхлоридных пластиков). Копии обращения направлены в Минпромторг, Минздрав, Федеральную антимонопольную службу, сообщают «Ведомости».

Закупки импортных изделий из ПВХ для отечественной медицины были ограничены правительством в 2015 году: если в торгах участвовала одна или две российские компании, зарубежные заявки не принимались. В августе 2017 года правительство еще более ограничило импортеров. Теперь отклоняются все заявки, если в торгах участвует организация из реестра поставщиков, реализующих в 2017—2024 годах «комплексные проекты по расширению и/или локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ». Группа «Медполимерпром» сейчас — единственная, кто отобран в реестр Минпромторга, отмечает издание.