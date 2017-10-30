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30 октября 2017
29 октября 2017
08:25  30 октября 2017 0

Катетеры и капельницы в России будет поставлять только одна компания. Производители медизделий из пластика жалуются Медведеву

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, капельница
Поставщики одноразовых изделий для больниц говорят об ограничении конкуренцииФото: Pixabay.com

Поставку пластиковых одноразовых изделий для нужд медицины — катетеров, устройств для переливания крови, дыхательных контуров, фильтров для аппаратов ИВЛ и так далее — в России практически отдали одной компании. Группа «Медполимерпром» становится монополистом, что дает ей возможность диктовать цены на свой товар и ограничивает рост конкуренции. Об этом в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева заявили представители компании «Виробан» — производителя изделий из ПВХ (поливинилхлоридных пластиков). Копии обращения направлены в Минпромторг, Минздрав, Федеральную антимонопольную службу, сообщают «Ведомости».

Закупки импортных изделий из ПВХ для отечественной медицины были ограничены правительством в 2015 году: если в торгах участвовала одна или две российские компании, зарубежные заявки не принимались. В августе 2017 года правительство еще более ограничило импортеров. Теперь отклоняются все заявки, если в торгах участвует организация из реестра поставщиков, реализующих в 2017—2024 годах «комплексные проекты по расширению и/или локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ». Группа «Медполимерпром» сейчас — единственная, кто отобран в реестр Минпромторга, отмечает издание.

Наталья Володина
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