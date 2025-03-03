Кладовщик и изготовитель полуфабрикатов: кем еще можно работать вместо службы в армии

В список профессий для альтернативной службы внесли еще 28 специальностей — кладовщика, изготовителя пищевых полуфабрикатов, водителя мототранспортных средств и других. Это следует из приказа Минтруда РФ — он вступает в силу 3 марта.
«Список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы пополнился 28 новыми специальностями», — пишет интернет-издание «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минтруда РФ от 20 января, который вступает в силу 3 марта. В настоящее время в этот список входит 266 профессий и более 1,5 тысячи предприятий.
Данный список обновляется каждый год. Призывник может воспользоваться альтернативной службой в том случае, если его вероисповедание или убеждения противоречат несению военной службы, а также если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.
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