Кладовщик и изготовитель полуфабрикатов: кем еще можно работать вместо службы в армии

Список профессий для альтернативной службы с 3 марта стал шире
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С 3 март призывник может выбрать 266 профессий вместо несения службы
С 3 март призывник может выбрать 266 профессий вместо несения службы Фото:

В список профессий для альтернативной службы внесли еще 28 специальностей — кладовщика, изготовителя пищевых полуфабрикатов, водителя мототранспортных средств и других. Это следует из приказа Минтруда РФ — он вступает в силу 3 марта.

«Список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы пополнился 28 новыми специальностями», — пишет интернет-издание «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минтруда РФ от 20 января, который вступает в силу 3 марта. В настоящее время в этот список входит 266 профессий и более 1,5 тысячи предприятий. 

Данный список обновляется каждый год. Призывник может воспользоваться альтернативной службой в том случае, если его вероисповедание или убеждения противоречат несению военной службы, а также если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.

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В список профессий для альтернативной службы внесли еще 28 специальностей — кладовщика, изготовителя пищевых полуфабрикатов, водителя мототранспортных средств и других. Это следует из приказа Минтруда РФ — он вступает в силу 3 марта. «Список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы пополнился 28 новыми специальностями», — пишет интернет-издание «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минтруда РФ от 20 января, который вступает в силу 3 марта. В настоящее время в этот список входит 266 профессий и более 1,5 тысячи предприятий.  Данный список обновляется каждый год. Призывник может воспользоваться альтернативной службой в том случае, если его вероисповедание или убеждения противоречат несению военной службы, а также если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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