Володин: во власти в Европе стало много случайных людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин считает, что в европейской власти много случайных людей
Володин считает, что в европейской власти много случайных людей Фото:

В Европе много случайных людей во власти, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, президент США Дональд Трамп критически относится к такому европейскому руководству, включая украинского лидера Владимира Зеленского.

«... сами евролидеры подвергались определенной селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский. Восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное», — написал Володин в своем telegram-канале.

По словам политика, Трамп видит разницу между своими достижениями и карьерами тех лидеров, которые, по его мнению, оказались у власти случайно. «Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними», — подчеркнул Володин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Европе много случайных людей во власти, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, президент США Дональд Трамп критически относится к такому европейскому руководству, включая украинского лидера Владимира Зеленского. «... сами евролидеры подвергались определенной селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский. Восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное», — написал Володин в своем telegram-канале. По словам политика, Трамп видит разницу между своими достижениями и карьерами тех лидеров, которые, по его мнению, оказались у власти случайно. «Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними», — подчеркнул Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...