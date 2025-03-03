Володин: во власти в Европе стало много случайных людей

В Европе много случайных людей во власти, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, президент США Дональд Трамп критически относится к такому европейскому руководству, включая украинского лидера Владимира Зеленского.
«... сами евролидеры подвергались определенной селекции. Много случайных людей стало во власти. Среди них и неудавшийся комик Зеленский. Восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное», — написал Володин в своем telegram-канале.
По словам политика, Трамп видит разницу между своими достижениями и карьерами тех лидеров, которые, по его мнению, оказались у власти случайно. «Он явно не собирается ставить себя на одну планку с ними», — подчеркнул Володин.
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