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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:56  01 ноября 2017 0

В Госдуме прокомментировали покупку элитного вина за полтора миллиона

Дегустация немецких вин в
Списки элитного алкоголя ранее выложили в соцсетяхФото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме РФ прокомментировали сообщения о том, что для политиков через сайт госзакупок приобретают элитный алкоголь, цена за бутылку которого достигает 1,5 миллионов рублей. В официальном паблике Госдумы во «ВКонтакте» появилось сообщение, что информация не соответствует действительности.

«Стоимость закупки, размещенной на сайте госзакупок, составляет в совокупности не более 1,5 миллионов рублей, а выложенные некоторыми СМИ скриншоты — это всего лишь прейскурант возможных позиций, а не утвержденная закупка», — говорится в сообщении. Авторы поста отметили, что Госдума вообще не имеет отношения к закупке.

Ранее московский журналист Александр Скворцов на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что Государственной Думе, Совету Федерации и Счетной палате закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Пользователь составил перечень напитков, в котором самым дорогим оказалось красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.

В управлении делами президента РФ после сообщений в СМИ заявили, что журналисты приняли стоимость всей партии покупаемого алкоголя за цену бутылки. При этом элитное вино значилось просто для справки, на всякий случай.

Виктор Дорофеев
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