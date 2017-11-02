14:57 02 ноября 2017 0

Адвокат Зоя Озорнина стала известна после дела Лошагина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские адвокаты решили, что Зоя Озорнина больше никогда не сможет работать по профессии из-за нечистоплотности.

Коллеги решили наказать Зою Озорнину после того, как стало известно о том, что адвокат получила от родителей клиента деньги «на решение вопроса». В итоге клиентка осуждена на длительный срок, деньги были оставлены защитницей себе.

Адвокат Зоя Озорнина стала широко известна после того, как взялась защищать гламурного фотографа Дмитрия Лошагина, обвиненного в убийстве своей жены-фотомодели. В результате Лошагин был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и выйдет на свободу лишь в феврале 2024 года. Сейчас скандал разгорелся из-за дела жительницы Каменска-Уральского 19-летней Алены Полуяхтовой, обвиненной в наркоторговле. Если коротко, то девушка была обвинена в том, что участвовала в распространении наркотиков через так называемый интернет-магазин. Роли участников преступной группировки были распределены. По данным следствия, в обязанности Полуяхтовой входило делать «закладки», то есть тайники, где она оставляла наркотики для тех, кто уже оплатил покупку. В машине «Тойота Карина», на которой передвигалась Полуяхтова с другом, нашли ее тетрадь, в которой оказались записи с описанием тайников, характерные для размещения наркотиков. В тайниках оперативники обнаружили в общей сложности 16,71 грамма наркотического вещества мефедрон.

Девушка доказывала, что делала записи по просьбе своего друга, не зная, что они означают. Соответственно и в торговле наркотиками себя виновной не признала. Тем не менее, Алена Полуяхтова была признана судом виновной и 12 мая 2017 года была приговорена к 11 годам колонии общего режима. Апелляционная жалоба была рассмотрена 14 августа и оставила приговор в силе. И тут

родственники Алены Полуяхтовой заявили о том, что они передали адвокату Зое Озорниной очень крупную сумму денег, которая обещала «решить» вопрос. В итоге Алену посадили, а деньги «решала» оставила себе.

Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы и в адвокатскую палату Свердловской области. На днях было принято решение.

Супруги Озорнины лишены адвокатского статуса Фото: скриншот с сайта адвокатской палаты свердловской области

«Проведенная проверка нашла подтверждение обвинению, выдвинутому Зое Озорниной. Советом адвокатской палаты Озорнина лишена своего статуса. Больше она никогда не сможет работать адвокатом, — сообщил „URA.RU“ Андрей Митин, президент адвокатской палаты Свердловской области. — Будет ли какая-то реакция со стороны следствия, я не знаю, но заявление в правоохранительные органы подано».

Редакция «URA.RU» связалась с Зоей Озорниной. «Ничего не знаю, ни с чьей стороны претензий ко мне нет», — сказала в коротком телефонном разговоре Озорнина. Следует добавить, что адвокатского статуса лишилась не только Зоя Владимировна, но и ее муж Геннадий Озорнин, который также работал адвокатом.

Ранее «URA.RU» писало о задержании в Екатеринбурге другого адвоката-«решалы» Бориса Искандеряна. В деле фигурирует взятка в шесть миллионов рублей.