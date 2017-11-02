Екатеринбургские адвокаты решили, что Зоя Озорнина больше никогда не сможет работать по профессии из-за нечистоплотности.
Коллеги решили наказать Зою Озорнину после того, как стало известно о том, что адвокат получила от родителей клиента деньги «на решение вопроса». В итоге клиентка осуждена на длительный срок, деньги были оставлены защитницей себе.
Адвокат Зоя Озорнина стала широко известна после того, как взялась защищать гламурного фотографа Дмитрия Лошагина, обвиненного в убийстве своей жены-фотомодели. В результате Лошагин был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и выйдет на свободу лишь в феврале 2024 года. Сейчас скандал разгорелся из-за дела жительницы Каменска-Уральского 19-летней Алены Полуяхтовой, обвиненной в наркоторговле. Если коротко, то девушка была обвинена в том, что участвовала в распространении наркотиков через так называемый интернет-магазин. Роли участников преступной группировки были распределены. По данным следствия, в обязанности Полуяхтовой входило делать «закладки», то есть тайники, где она оставляла наркотики для тех, кто уже оплатил покупку. В машине «Тойота Карина», на которой передвигалась Полуяхтова с другом, нашли ее тетрадь, в которой оказались записи с описанием тайников, характерные для размещения наркотиков. В тайниках оперативники обнаружили в общей сложности 16,71 грамма наркотического вещества мефедрон.
Девушка доказывала, что делала записи по просьбе своего друга, не зная, что они означают. Соответственно и в торговле наркотиками себя виновной не признала. Тем не менее, Алена Полуяхтова была признана судом виновной и 12 мая 2017 года была приговорена к 11 годам колонии общего режима. Апелляционная жалоба была рассмотрена 14 августа и оставила приговор в силе. И тут
родственники Алены Полуяхтовой заявили о том, что они передали адвокату Зое Озорниной очень крупную сумму денег, которая обещала «решить» вопрос. В итоге Алену посадили, а деньги «решала» оставила себе.
Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы и в адвокатскую палату Свердловской области. На днях было принято решение.
«Проведенная проверка нашла подтверждение обвинению, выдвинутому Зое Озорниной. Советом адвокатской палаты Озорнина лишена своего статуса. Больше она никогда не сможет работать адвокатом, — сообщил „URA.RU“ Андрей Митин, президент адвокатской палаты Свердловской области. — Будет ли какая-то реакция со стороны следствия, я не знаю, но заявление в правоохранительные органы подано».
Редакция «URA.RU» связалась с Зоей Озорниной. «Ничего не знаю, ни с чьей стороны претензий ко мне нет», — сказала в коротком телефонном разговоре Озорнина. Следует добавить, что адвокатского статуса лишилась не только Зоя Владимировна, но и ее муж Геннадий Озорнин, который также работал адвокатом.
Ранее «URA.RU» писало о задержании в Екатеринбурге другого адвоката-«решалы» Бориса Искандеряна. В деле фигурирует взятка в шесть миллионов рублей.