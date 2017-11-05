В освобожденном Дейр-эз-Зоре произошел теракт, сообщается о десятках убитых и раненых

В результате взрыва погибли и ранены десятки мирных граждан
В результате взрыва заминированной машины в центре скопления беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии погибли и получили ранения десятки мирных граждан.
Как сообщает РИА «Новости», в крупнейший центр скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра въехал террорист-смертник на заминированном автомобиле и привел взрывное устройство в действие.
В данный момент ведутся поиски его возможных сообщников.
По данным ТАСС, жертвами теракта, который произвел боевик из запрещенной в России группировки «исламское государство», стали в основном женщины и дети, находившиеся в лагере для перемещенных лиц.