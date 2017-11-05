В Сирии террористы мстят женщинам и детям за свои неудачи на фронте
Количество жертв теракта в Сирии выросло до сотни человек. Первоначально сообщалось о десятках пострадавших.
В результате подрыва заминированной машины смертником в районе скопления беженцев около города Дейр-эз-Зора погибло более 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский новостной портал «Сурия аль-Эн». В основном жертвы — женщины и дети.
Как сообщало ранее «URA.RU», в ночь на 5 ноября смертник устроил теракт в крупнейшем центре скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.
В пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.