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05 ноября 2017
14:08  05 ноября 2017 0

Количество жертв смертника в Дейр-эз-Зоре выросло до 100 человек

В Сирии террористы мстят женщинам и детям за свои неудачи на фронтеФото: publicdomainpictures.net
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Количество жертв теракта в Сирии выросло до сотни человек. Первоначально сообщалось о десятках пострадавших.

В результате подрыва заминированной машины смертником в районе скопления беженцев около города Дейр-эз-Зора погибло более 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский новостной портал «Сурия аль-Эн». В основном жертвы — женщины и дети.

Как сообщало ранее «URA.RU», в ночь на 5 ноября смертник устроил теракт в крупнейшем центре скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

В пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Игорь Чукреев
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