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Главные новости Свердловской области
22:46  06 ноября 2017 0

«Это был мэтр федерального уровня». Ушел из жизни известный радиоведущий Михаил Любарский

Михаил Любарский остался в памяти коллег, как выдающийся мастер своего делаФото: СГТРК

Ушел из жизни знаменитый уральский радиоведущий Михаил Любарский. Журналисту, редактору, автору популярной ежедневной передачи «Утренняя волна» на «Радио-Урал» было 66 лет.

«Он сильно болел. Но несмотря на это, последние полтора года работал из дома. Это был мэтр федерального уровня. Он записал наперед 8 программ, после обсуждения с коллегами, мы решим, когда они выйдут в эфир», — рассказала «URA.RU» директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина.

«Это был выдающийся журналист. Радийщик от Бога. Когда мы работали вместе с губернатором Эдуардом Росселем, я каждую неделю приходил к нему на эфиры. Несмотря на ранний час он всегда был бодр, свеж, общаться с ним было одно удовольствие. У него был уникальный радийный голос, который ни с кем не спутать», — поделился председатель свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин.

Михаил Любарский родился 14 января 1951 года в городе Харькове. Еще во время учебы в школе был юнкором Архангельского областного радио. В 1967 году поступил и в 1972 году закончил дневное отделение факультета журналистики Уральского государственного университета имени А.М.Горького. В 1987 году пришел работать в Главную редакцию радио СГТРК. С 1998 года был главным редактором и директором «Радио Урала». Был награжден почетной грамотой губернатора Свердловской области, почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области, премией Свердловского Союза журналистов, профессиональной премией «Золотое перо», знаком «Золотая акула пера» в номинации «Лучший ведущий радио», медалью «200 лет МВД Российской Федерации», «100 лет профсоюзам России». Медалью «Патриот России», почетным знаком Союза журналистов «За верность долгу и профессии».

Редакция «URA.RU» выражает искренние соболезнования семье Михаила Соломоновича. Место и дата прощания будет известно позже.

Данил Бардин
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