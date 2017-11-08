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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:18  08 ноября 2017 0

В Екатеринбурге легковушка с маленьким ребенком влетела под грузовик. ФОТО, ВИДЕО

Спасателям пришлось отрезать крышу легковушки, чтобы достать зажатого водителяФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

На объездной дороге в Екатеринбурге водитель «Ниссана» врезался в прицеп припаркованного грузовика «Вольво». В Сети появились фотографии и видео с места аварии. По ним видно, что легковушка оказалась буквально под большегрузом. Спасателям пришлось по кускам разбирать автомобиль, чтобы высвободить зажатых пострадавших.

Авария произошла 8 ноября недалеко от Онуфриева, 23 около 10 утра, сообщили «URA.RU» в отделе по пропаганде ГУ ГИБДД по Екатеринбургу: «В результате водитель 1985 года рождения получил черепно-мозговую травму и перелом кисти. Пассажир 1991 года рождения серьезных травм не получил и отказался от госпитализации».

В автомобиле, на заднем сиденье, в люльке, находился ребенок. В ГИБДД рассказали, что благодаря детскому креслу травм малыш не получил, но на всякий случай был доставлен в детскую горбольницу №9 для осмотра.

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Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Сергей Дианов
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