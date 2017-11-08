В Екатеринбурге легковушка с маленьким ребенком влетела под грузовик. ФОТО, ВИДЕО

На объездной дороге в Екатеринбурге водитель «Ниссана» врезался в прицеп припаркованного грузовика «Вольво». В Сети появились фотографии и видео с места аварии. По ним видно, что легковушка оказалась буквально под большегрузом. Спасателям пришлось по кускам разбирать автомобиль, чтобы высвободить зажатых пострадавших.
Авария произошла 8 ноября недалеко от Онуфриева, 23 около 10 утра, сообщили «URA.RU» в отделе по пропаганде ГУ ГИБДД по Екатеринбургу: «В результате водитель 1985 года рождения получил черепно-мозговую травму и перелом кисти. Пассажир 1991 года рождения серьезных травм не получил и отказался от госпитализации».
В автомобиле, на заднем сиденье, в люльке, находился ребенок. В ГИБДД рассказали, что благодаря детскому креслу травм малыш не получил, но на всякий случай был доставлен в детскую горбольницу №9 для осмотра.