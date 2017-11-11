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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:43  11 ноября 2017 0

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
«Время придет, поговорим на эту тему», — отметил президентФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин заявил, что пока не будет комментировать тему своего выдвижения на новый срок. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции 11 ноября.

«Время придет, поговорим на эту тему», — цитирует РИА «Новости» российского президента.

Такими словами Владимир Путин прокомментировал реплику журналиста, отметившего, что все уже «устали ждать», когда президент выскажется на эту тему.

В настоящее время российский лидер находится на саммите АТЭС в Дананге, где уже успел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее о своем желании баллотироваться на пост президента России заявила телеведущая Ксения Собчак.

Олег Теплоухов
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