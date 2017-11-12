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12 ноября 2017
11 ноября 2017
08:43  12 ноября 2017 0

Трамп хочет дружить с Ким Чен Ыном, обозвавшим его «старым маразматиком»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп считает, что мог бы стать другом северокорейскому лидеруФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы подружиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом глава США искренне не понимает, почему северокорейский лидер допустил оскорбительные высказывания в его сторону.

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав старым, когда я никогда бы не назвал его маленьким и толстым? Я так стараюсь быть его другом — и возможно, когда-нибудь это произойдет!», — отметил Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В сентябре Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ лидер КНДР обрушился с резкой критикой в адрес президента США, назвав его «старым маразматиком».

В ноябре, выступая в парламенте Южной Кореи, Дональд Трамп публично обратился к лидеру КНДР и заявил, что Северная Корея является «адом, которого никто не заслуживает», напоминает РБК.

В свою очередь власти Северной Кореи заявили, что сумели предотвратить теракт, целью которого являлся лидер страны Ким Чан Ын. По их мнению, теракт с применением химического оружия хотели совершить по приказу ЦРУ США и южнокорейской разведки.

Нина Калинина
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