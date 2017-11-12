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12 ноября 2017
11 ноября 2017
11:35  12 ноября 2017 0

Мать с двумя детьми выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от пожара. ФОТО

Очевидцы полагают, что квартиру подожглиФОТО: телеграм-канал LIFE SHOT

В квартире на 3 этаже в г. Анадыре произошел пожар, в котором пострадали 7 человек, в том числе мать с двумя детьми. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в СК России по Чукотскому автономному округу.

По данным следователей, возгорание произошло 12 ноября около 9 часов утра. В одной из квартир дома 30 «А» по ул. Отке в Анадыре случился пожар. В огне пострадали семь человек, среди них женщина и двое ее детей. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальным оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, говорится в сообщении ведомства.

Между тем телеграм-канал «Life shot» со ссылкой на очевидцев сообщает, что причиной пожара стала бутылка с зажигательной смесью, кинутая в окно жилого дома, а женщине с детьми пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы спастись от огня.

По одной из версий, в окно кинули «коктейль Молотова»
ФОТО: телеграмм-канал LIFE SHOT

Артем Косых
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