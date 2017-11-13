{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Югры
14:53  13 ноября 2017 0

Из-за Coca-Cola в Сургуте хотят запретить въезд в город всем грузовикам

Открытие памятной доски и Инфоцентр службы 112. Екатеринбург, кока-кола, coca-cola, мчс россии
Праздник не приходит — грузовики Coca-Cola стали причиной для возможного запрета тяжелой техники для въезд в СургутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Сургута оценивают возможность новых ограничений на въезд в город большегрузного транспорта. Об этом «URA.RU» рассказал депутат гордумы Владимир Болотов, один из инициаторов рассмотрения этой проблемы.

Народный избранник отметил, что с каждым годом проблема все острее, и виноваты в ней в основном предприниматели. «В идеале нужно стимулировать строительство полноценных распределительных центров, которые Сургут уже давно заслужил. Чтобы такие сети, как „Магнит“, не бросали свои прицепы на дороге, чтобы Coca-Cola не приезжала к каждому маленькому магазинчику большим грузовиком, перекрывая полдвора, потому что у нее так выстроена работа. Грубо говоря, пробки никуда не делись, а большегрузный транспорт все заметно усложняет», — прокомментировал Владимир Болотов.

Депутат также отметил, что еще один вариант — обязать предпринимателей разгружать грузовики только в ночное время.

Впрочем, по словам Болотова, сначала депутаты и чиновники проанализируют ситуацию и оценят все риски возможного запрета въезда грузовиков. В том числе, как такое решение отразится на строительной технике и технологическом транспорте «Сургутнефтегаза».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров