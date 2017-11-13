Власти Сургута оценивают возможность новых ограничений на въезд в город большегрузного транспорта. Об этом «URA.RU» рассказал депутат гордумы Владимир Болотов, один из инициаторов рассмотрения этой проблемы.
Народный избранник отметил, что с каждым годом проблема все острее, и виноваты в ней в основном предприниматели. «В идеале нужно стимулировать строительство полноценных распределительных центров, которые Сургут уже давно заслужил. Чтобы такие сети, как „Магнит“, не бросали свои прицепы на дороге, чтобы Coca-Cola не приезжала к каждому маленькому магазинчику большим грузовиком, перекрывая полдвора, потому что у нее так выстроена работа. Грубо говоря, пробки никуда не делись, а большегрузный транспорт все заметно усложняет», — прокомментировал Владимир Болотов.
Депутат также отметил, что еще один вариант — обязать предпринимателей разгружать грузовики только в ночное время.
Впрочем, по словам Болотова, сначала депутаты и чиновники проанализируют ситуацию и оценят все риски возможного запрета въезда грузовиков. В том числе, как такое решение отразится на строительной технике и технологическом транспорте «Сургутнефтегаза».