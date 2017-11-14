Диана Шурыгина увела парня у участницы «Дома-2». ВИДЕО

Героиня шоу «Пусть говорят», блогер Диана Шурыгина стала участником любовного треугольника на телепроекте «Дом-2». В Сети появился анонс передачи, в котором говорится, что 18-летняя девушка переписывалась с участником шоу Саймоном Марданшиным, который настойчиво звал ее на проект.
Для возлюбленной Марданшина — Мэри Кулешовой — информация о переписке стала полной неожиданностью, пишет портал «Дни.ру». «Я не знаю, что сказать», — заявила Кулешова. По реакции самой Шурыгиной неясно, как она на самом деле относится к Саймону Марданшину — в ролике она не произнесла ни слова.
Ранее один из участников проекта Валерий Блюменкранц жестко унизил Шурыгину, которую пригласили в качестве эксперта на реалити-шоу «Дом-2». В своей гневной речи он назвал Шурыгину девушкой, которая «рамсы не может собрать».
Диана Шурыгина прославилась благодаря нескольким выпускам ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», на которых обсуждали ее изнасилование. 5 октября Диана Шурыгина вышла замуж за видеооператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Во время свадьбы жених подрался с шоуменом Дмитрием Ториным, который подарил невесте восемь красных гвоздик в трехлитровой банке.