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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:12  14 ноября 2017 0

Диана Шурыгина увела парня у участницы «Дома-2». ВИДЕО

Диана Шурыгина побывала на «Доме-2» в качестве экспертаФото: страница Дианы Шурыгиной во «ВКонтакте»

Героиня шоу «Пусть говорят», блогер Диана Шурыгина стала участником любовного треугольника на телепроекте «Дом-2». В Сети появился анонс передачи, в котором говорится, что 18-летняя девушка переписывалась с участником шоу Саймоном Марданшиным, который настойчиво звал ее на проект.

Для возлюбленной Марданшина — Мэри Кулешовой — информация о переписке стала полной неожиданностью, пишет портал «Дни.ру». «Я не знаю, что сказать», — заявила Кулешова. По реакции самой Шурыгиной неясно, как она на самом деле относится к Саймону Марданшину — в ролике она не произнесла ни слова.

Ранее один из участников проекта Валерий Блюменкранц жестко унизил Шурыгину, которую пригласили в качестве эксперта на реалити-шоу «Дом-2». В своей гневной речи он назвал Шурыгину девушкой, которая «рамсы не может собрать».

Диана Шурыгина прославилась благодаря нескольким выпускам ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», на которых обсуждали ее изнасилование. 5 октября Диана Шурыгина вышла замуж за видеооператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Во время свадьбы жених подрался с шоуменом Дмитрием Ториным, который подарил невесте восемь красных гвоздик в трехлитровой банке.

Виктор Дорофеев
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