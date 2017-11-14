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14 ноября 2017
13 ноября 2017
17:13  14 ноября 2017 0

С карты Екатеринбурга исчезнет целый поселок. Сносу дали добро. ФОТО

На перекрестке появится новый торговый центрФото: URA.RU

В Екатеринбурге 14 ноября прошли общественные слушания по застройке частного сектора между улицами Московской, Амундсена и Расковой. На этой территории застройщик «Земельный ресурс» планирует сравнять с землей ветхие постройки и возвести многоэтажные дома на территории 180 тысяч квадратных метров.

Представитель проектной организации «Гестер» Оксана Симакова сообщила, что здесь будет возведен ансамбль зданий высотой в 16 и 32 этажа. В них смогут поселиться шесть тысяч человек. В проекте предусмотрено строительство трёх детских садов на 350 мест, школы на 1100 мест и торгового центра. Посередине квартал будет пересекать пешеходный бульвар.

На мероприятии выступил урбанист «Город.PRO» Владимир Злоказов. Он заявил, что в проекте необходимо рассмотреть продолжение улицы Циолковского через улицу Военного Флота, чтобы разгрузить автомобильный трафик. Правда, участники слушаний не прислушались к общественнику и почти единогласно проголосовали за проект: 130 — за, 11 — против, 19 — воздержались.

Однако затем горожане «атаковали» выступающих, так как не получили главный ответ на вопрос — когда настанет их черед сноса. Симакова рассказала «URA.RU», что планируемые сроки реализации проекта — 2025 год. Выкуп и снос домов будет проходить поэтапно. Сначала начнется скупка участков в районе от улицы Расковой до Гризодубовой, затем до Военного Флота, затем до перекрестка Щорса-Московская.

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На территории будет возведен ансамбль зданий 16 и 32 этажей, в которых смогут поселиться 6000 человек Фото: URA.RU

Сергей Дианов
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