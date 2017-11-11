Тело 14-летней пермской модели отправили из Шанхая на родину

10:50 11 ноября 2017 0

Модель делала успехи на подиуме Фото: соцсети

Тело 14-летней пермской модели Влады Дзюбы, которая умерла в Шанхае еще в конце октября, отправили в Россию самолетом компании «Аэрофлот».

Борт сопровождает сотрудник российского следственного комитета. При отправке тела присутствовали специалисты Генконсульства, пишет ТАСС.

Школьница училась в Перми на дистанционном обучении, никаких нарушений в учебе пермская мэрия не зафиксировала. Позже выяснилось, что гимназия № 31 практически не работала с семьей.

Расследование смерти ребенка передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю, сообщает RT.