19:51 02 ноября 2017 0

Юная модель во время показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницу Фото: соцсети

Тело 14-летней модели из Перми, которая умерла в Китае, до сих пор находится в морге больницы в Шанхае, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Генконсульство России в Китае занимается вопросом транспортировки тела подростка.

Вопрос возвращения тела пермячки на родину сейчас в приоритете у российских дипломатов, пишет агентство Nation News. Все еще выясняются причины смерти девушки. Средства на вскрытие тела и других процедур собирала российская диаспора в Шанхае.

«Также обращаю внимание, что девочка оказалась в КНР без законных представителей. Генконсульство РФ в Шанхае оказывает ее родственникам посильную помощь», — приводит цитату Захоровой «Комсомольская правда».

«URA.RU» 26 октября писало, юная модель из Перми во время показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницу. Там девушка впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Позднее стало известно, что у юной россиянки не было медицинской страховки. Китайское модельное агентство, принимавшее 14-летнюю девушку, заплатило медикам 800 долларов за попытку спасти подростка.