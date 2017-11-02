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02 ноября 2017
19:51  02 ноября 2017 0

Захарова занялась возвращением тела 14-летней пермячки на родину

Юная модель во время показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницуФото: соцсети

Тело 14-летней модели из Перми, которая умерла в Китае, до сих пор находится в морге больницы в Шанхае, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Генконсульство России в Китае занимается вопросом транспортировки тела подростка.

Вопрос возвращения тела пермячки на родину сейчас в приоритете у российских дипломатов, пишет агентство Nation News. Все еще выясняются причины смерти девушки. Средства на вскрытие тела и других процедур собирала российская диаспора в Шанхае.

«Также обращаю внимание, что девочка оказалась в КНР без законных представителей. Генконсульство РФ в Шанхае оказывает ее родственникам посильную помощь», — приводит цитату Захоровой «Комсомольская правда».

«URA.RU» 26 октября писало, юная модель из Перми во время показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницу. Там девушка впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Позднее стало известно, что у юной россиянки не было медицинской страховки. Китайское модельное агентство, принимавшее 14-летнюю девушку, заплатило медикам 800 долларов за попытку спасти подростка.

Виктор Дорофеев
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