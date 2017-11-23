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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:29  23 ноября 2017 0

Свердловские власти ждут проверку, которая определит будущее Екатеринбурга. Вся ответственность за результат — на жителях

Первый день работы правительства после выборов губернатора Свердловской области. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский: «Главное — это понимание и желание горожан».Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В феврале—апреле Екатеринбург посетит инспекция Международного бюро выставок, чтобы проверить город на готовность к проведению выставки «Экспо-2025». Как рассказал на пресс-конференции свердловский вице-губернатор Александр Высокинский, в ходе комиссии приезжие специалисты обратят внимание и на уровень желания горожан принять масштабное событие.

«Они [инспекция] сравнят, что есть в заявочной книге, и что есть в реальности. Главное, оценивается понимание и желание горожан. Невозможно принять выставку без положительного решения жителей, — сказал Высокинский. — Хочу, чтобы люди понимали, что-то, что будет проходить в 2025 году — это для наших детей. Горожане должны говорить детям, что здесь можно жить, у нас будет это и это, мы ждём таких-то гостей. Другого шанса принять выставку у нас не будет 20-30 лет».

В планах у властей построить огромный комплекс с выставочными павильонами и апартаментами на побережье Верх-Исетского пруда. Базовый объем инвестиций в объект Высокинский оценил в 100 млрд рублей. Будут привлечены как бюджетные деньги, так и частные. Если идею удастся реализовать, это будет крупнейший Экспо-парк площадью 555 га.

По графику, озвученному Высокинским, уже в июне—июле 2018 года представители Екатеринбурга должны будут презентовать оргкомитету задумки по архитектурному облику территории. «Сейчас рассматриваем варианты, думаем, стоит ли нам выносить парк на воду, чтобы было как в Венеции. Но тут есть разные нюансы», — сказал Высокинский.

Отдельно стоит вопрос о транспортных возможностях уральской столицы. Выставка будет длиться полгода: ежедневно гостями Екатеринбурга будут 200-300 тыс. приезжих. По словам вице-губернатора, чтобы принять такое количество туристов, Кольцово по своим характеристикам должен сравняться со столичным аэропортом Домодедово.

«Нужен ли нам такой аэропорт после выставки — вопрос. Поэтому надо объединять усилия с другими городами, например, строить скоростные трассы, железнодорожные магистрали. Ведём работу активную с Челябинской областью», — заметил политик.

Екатеринбург второй раз борется за право провести всемирную выставку. Четыре года назад уральская столица претендовала на Expo-2020, но в финале проиграла Дубаю. Столица следующей выставки будет выбрана в ноябре 2018 года. Кроме Екатеринбурга за мероприятие борются Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция).

В ноябре во Франции состоялась первая презентация городов-претендентов: как писало «URA.RU», российская презентация заставила весь зал плакать.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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