17:22 15 ноября 2017 0

Соврменные технологии позволят улучшить жизнь людей, уверены авторы заявки Екатеринбурга Фото: скрин видео

Заявочный комитет, лоббирующий проведение международной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге, выпустил промо-видео. Во время премьеры 2,5-минутной короткометражки, которая состоялась на сессии ассамблеи Международного бюро выставок в Париже, некоторые зрители плакали, передает корреспондент «URA.RU».

Ролик представляет, как технологии делают людей счастливыми. Герои видео благодаря технологическим новинкам могут удовлетворять самые важные свои желания: маленькая екатеринбурженка может общаться со своей собакой, слепой молодой человек — видеть цвета, а пенсионер — оживить воспоминания об умершей жене.

Промо-видео раскрывает тему заявки Екатеринбурга — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Рассказывая о теме, Светлана Сагайдак, глава заявочного комитета, заявила, что выставка ответит на вопросы, «являются ли технологии панацеей или угрозой, почему технологии разрабатываются, но они недоступны для людей».

Столица международной выставки «Экспо-2025» будет выбрана в ноябре 2018 года путем голосования всех стран мира, участвующих в международных выставках. Конкуренты Екатеринбурга — Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция).