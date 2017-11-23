22:11 23 ноября 2017 0

В столицу пригласили более четырех тысяч делегатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Общероссийский народный фронт» 18 и 19 декабря проведет в Москве итоговый «Форум действий», на который со всей страны соберут более четырех тысяч членов движения. Больше половины участников — молодежь.

Форум проведут на нескольких тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Здесь пройдет обсуждение в формате «мозговых штурмов» текущих проблем в России, а также перспектив их решения.

В конце мероприятия его участники подготовят конкретные предложения, сформировав базу для дальнейшей работы с администрацией президента и правительством России.

«Предстоящий „Форум Действий“ будет беспрецедентным по масштабу и значимости. В этом году на форуме, который получил название „Россия, устремленная в будущее“, мы предлагаем новую функциональность и технологичность подачи информации и коммуникаций: будем использовать интерактив и стрим, современные тач-панели для визуализации контента», — заявил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.