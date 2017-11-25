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25 ноября 2017
24 ноября 2017
00:51  25 ноября 2017 0

В ДТП под Режом погибли три человека

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Из четырех человек в салоне иномарке выжила только одна пассажиркаФото: depositphotos.com © URA.RU

В минувшую пятницу, 24 ноября, в результате ДТП на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли водитель и двое пассажиров автомашины Nissan Almera. Еще одна пассажирка с травмами была доставлена в больницу.

Столкновение произошло на 88 км автодороги, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Как рассказали «URA.RU» в отделении пропаганды областного УГИБДД, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь в направлении от города Екатеринбург в сторону города Алапаевск допустил немотивированный занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с седельным тягачом Freightliner Century.

Трое и четверых находившихся в салоне легкового автомобиля скончались до приезда скорой. Еще одной пассажирке повезло больше — с травмами ее доставили для госпитализации в Режевскую ЦРБ.

По факту ДТП ведется проверка.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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