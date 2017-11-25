В ДТП под Режом погибли три человека

В минувшую пятницу, 24 ноября, в результате ДТП на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли водитель и двое пассажиров автомашины Nissan Almera. Еще одна пассажирка с травмами была доставлена в больницу.
Столкновение произошло на 88 км автодороги, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Как рассказали «URA.RU» в отделении пропаганды областного УГИБДД, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь в направлении от города Екатеринбург в сторону города Алапаевск допустил немотивированный занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с седельным тягачом Freightliner Century.
Трое и четверых находившихся в салоне легкового автомобиля скончались до приезда скорой. Еще одной пассажирке повезло больше — с травмами ее доставили для госпитализации в Режевскую ЦРБ.
По факту ДТП ведется проверка.