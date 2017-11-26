Авиалайнер компании Royal Flight, выполнявший рейс из вьетнамского Нячонга в Екатеринбург, был «обстрелян» лазерным лучом при посадке в аэропорту Кольцово. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» пассажиры рейса RL-8754, инцидент произошел за 10 минут до приземления.
«С земли был виден зеленый яркий луч, прямо в глаза иногда, потом блики зеленого пошли по салону бегать, — сообщила в редакцию одна из пассажирок рейса. — Это было очень заметно, так как при посадке выключается основное освещение салона».
На борту чартерного Boeing-767 находилось около 300 человек.
По счастью, никаких серьезных последствий для экипажа и пассажиров инцидент не имел. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службы перевозчика и аэропорта, но оперативного ответа получить не удалось.
Описанный случай, к сожалению, не редкость. Ранее «URA.RU» сообщало, что в ночь на 6 сентября неизвестные при помощи лазерной указки пытались ослепить экипаж лайнера авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс до Санкт-Петербурга. Тогда, как и сейчас, обошлось без последствий.
Отметим, действия ночных любителей «лазерного шоу» вблизи аэропорта подпадают под статью 267.1 УК РФ — «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Наказание, которое предусматривается для «зенитчиков» — от штрафа в размере 150 тыс. рублей до 2 лет лишения свободы.