13:56 28 ноября 2017 0

Власти Югры проиндексируют зарплаты бюджетников, оставшихся за пределами майских указов Владимира Путина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Югры проиндексируют зарплаты сотрудникам госучреждений с января 2018 года. Увеличение зарплаты произойдет на прогнозный уровень инфляции — 4%. Соответствующий документ одобрен на заседании регионального правительства.

Фонд оплаты труда будет увеличен у тех категорий работников, которые на попали под действие майских указов президента России от 2012 года. В распоряжении главы государства были определены те бюджетники, чьи зарплаты должны были сравняться со средней в регионе, и даже превысить ее — это учителя, соцработники, медперсонал, работники сферы культуры, преподаватели вузов, ученые.

При этом широкий спектр сотрудников, задействованных в функционировании государства не попали под указы. Например, это нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов и другие.

«URA.RU» направило информационный запрос в адрес департамента финансов ХМАО с просьбой прокомментировать принятое решение более подробно.

Инициатором повышения зарплат для категорий граждан, оставшихся без индексаций, также выступил президент России Владимир Путин. В мае 2017 года он предложил решить этот вопрос с учетом возможностей федерального и региональных бюджетов.