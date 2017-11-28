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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
17:25  28 ноября 2017 0

Суд в Челябинске закрыл дело о детях, которых перепутали в роддоме 30 лет назад

Форум ОНФ
Ошибка вскрылась много лет спустяФото: Антон Белицкий © URA.RU

Областной суд Челябинской области не стал менять решения о компенсации по иску Зои Тугановой, дочь которой 30 лет назад в роддоме по ошибке отдали в чужую семью. Женщине в качестве компенсации выплатят миллион рублей из бюджета, хотя она требовала сумму в десять раз больше.

«Жалобы на решение Центрального районного суда оставить без удовлетворения», — зачитала судья. Туганова обратилась в суд с требованием выплатить ей 10 млн рублей за причиненный моральный вред. В августе Центральный районный суд частично удовлетворил иск, постановив выплатить Тугановой миллион рублей. Женщина не согласилась с размером компенсации и обратилась в областной суд. Приговор вступил в силу с сегодняшнего дня, сообщила руководитель пресс-службы Челябинского суда Евгения Нациевская.

Как писало «URA.RU» ранее, в январе 1987 года в Челябинске в областном роддоме Зоя Туганова и Эльвира Тулигенова родили дочерей. Во время выписки медработники детей перепутали. Ошибка вскрылась много лет спустя и подтвердилась результатами генетической экспертизы.

У Екатерины Тугановой, хотя она росла в неродной семье, судьба сложилась хорошо — ее воспитывали в любви и благополучии. У Люции Тугиленовой же с детства были проблемы. Так как она не была похожа на родителей, муж подозревал жену в измене, из-за чего мать начала пить. Зоя Туганова требовала компенсации, чтобы купить квартиру для Люции.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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