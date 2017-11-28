На Челябинском трубопрокатном заводе состоялась церемония награждения стипендиатов фонда им. Я.П.Осадчего. Акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров вручил лучшим студентам-металлургам Южно-Уральского государственного университета именные дипломы на право получения корпоративных стипендий.
Награды достались четверым учащимся ЮУрГУ: Максиму Пахомову, Максиму Гафарову, Анне Красноперовой, Валерию Колышникову. В течение года студенты ежемесячно будут получать стипендию от белых металлургов в размере 5 000 рублей.
«Ежегодно осенью мы чествуем лучших студентов-металлургов за выдающиеся достижения в учебе, научной деятельности и спорте. За 17 лет 200 ребят стали стипендиатами фонда имени Якова Осадчего. Отрадно, что многие из них сегодня работают в Группе ЧТПЗ», — отметил Федоров.
Стипендиатам также были вручены книги С. Е. Бунькова «Яков Осадчий. Это мой путь». Поздравили награжденных лучшие студенты прошлых лет, руководители Группы ЧТПЗ, а также преподаватели и студенты вуза. Завершилось мероприятие экскурсией на производство Белой металлургии — предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».