На челябинском льду выступят Олимпийские чемпионки Загитова и Щербакова

На Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске 15 и 16 марта, приедут Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Как сообщают спортивные издания, девушки возглавят команды, которые будут выступать на соревнованиях.
«Стали известны капитаны команд на Кубке Первого канала. Капитаном команды красных будет Алина Загитова, команды синих — Анна Щербакова, команды белых — Александра Трусова», — сообщает издание «Спорт24».
В каждой из команд будут четыре девушки, четыре мужчины, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Они представят короткие и произвольные программы, а также конкурс мастерства на льду и командные эстафеты.
Загитова выиграла Олимпиаду в 2018 году, Щербакова — в 2022 году. В том же году второй на Олимпийских играх стала Трусова.
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет на Ледовой Арене «Трактор». В турнире примут участие три команды, сформированные из сильнейших спортсменов России в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.
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