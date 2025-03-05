Челябинский депутат-единоросс подарил школьникам автомат Калашникова

Депутат Ашинского райсобрания (Челябинская область) Асатарьян подарил школьникам города Миньяр учебный автомат. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.
«Депутат собрания депутатов Ашинского муниципального района, член фракции партии „Единая Россия“ Александр Асатарьян пришел в гости в миньярскую школу №1 и встретился с членами школьного отделения „Юнармия“. В знак знакомства парламентарий подарил юнармейцам учебный автомат», — сообщается на сайте реготделения.
Юнармия — это детско-юношеское объединение патриотической направленности. Асатарьян пожелал юнармейцам здоровья, успехов в учебе и в «боевой» подготовке, а также чтобы полученные знания в освоении учебного оружия пригодились в служении Родины только в мирной обстановке.
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