Челябинский депутат-единоросс подарил школьникам автомат Калашникова

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Юнармейцы с помощью учебного автомата будут изучать устройство стрелкового оружия
Юнармейцы с помощью учебного автомата будут изучать устройство стрелкового оружия Фото:

Депутат Ашинского райсобрания (Челябинская область) Асатарьян подарил школьникам города Миньяр учебный автомат. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«Депутат собрания депутатов Ашинского муниципального района, член фракции партии „Единая Россия“ Александр Асатарьян пришел в гости в миньярскую школу №1 и встретился с членами школьного отделения „Юнармия“. В знак знакомства парламентарий подарил юнармейцам учебный автомат», — сообщается на сайте реготделения.

Юнармия — это детско-юношеское объединение патриотической направленности. Асатарьян пожелал юнармейцам здоровья, успехов в учебе и в «боевой» подготовке, а также чтобы полученные знания в освоении учебного оружия пригодились в служении Родины только в мирной обстановке.

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Депутат Ашинского райсобрания (Челябинская область) Асатарьян подарил школьникам города Миньяр учебный автомат. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии. «Депутат собрания депутатов Ашинского муниципального района, член фракции партии „Единая Россия“ Александр Асатарьян пришел в гости в миньярскую школу №1 и встретился с членами школьного отделения „Юнармия“. В знак знакомства парламентарий подарил юнармейцам учебный автомат», — сообщается на сайте реготделения. Юнармия — это детско-юношеское объединение патриотической направленности. Асатарьян пожелал юнармейцам здоровья, успехов в учебе и в «боевой» подготовке, а также чтобы полученные знания в освоении учебного оружия пригодились в служении Родины только в мирной обстановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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