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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:17  30 ноября 2017 0

В онкоцентре Екатеринбурга пациентов выставили в коридор. Все из-за главного онколога России

По мнению врачей, все онкогоспитали страны «шерстят» из-за скандала и информации об отстранении главного онколога РоссииФото с сайта uralonco.ru

В Свердловском онкологическом госпитале пациентов накануне днем попросили на время покинуть палаты — об этом «URA.RU» сообщил человек, проходящий лечение в онкоцентре. По его словам, пока больные стояли в коридорах, палаты в это время мыли с дезсредствами. Пациента отметил, что слышал от персонала о проверке, которую ожидают в онкогоспитале.

Информацию о «генеральной уборке» в свердловском онкодиспансере агентству подтвердили и сотрудники клиники. «Да, мыли вчера все везде, — рассказал один из врачей онкоцентра. — А сегодня действительно ходят с проверкой. Но мы даже внимания не обращаем — ходят себе и ходят. У нас часто бывают проверки». По некоторой информации, главную уральскую онкологическую клинику проверяет Роспотребнадзор.

В надзорном ведомстве агентству не смогли уточнить, проводится ли в данный момент проверка госпиталя. В самом онкоцентре отрицают факт проведения какой-либо инспекции. «Ни вчера, ни сегодня никакой проверки у нас не проводилось и пока не проводится», — заявил «URA.RU» заместитель главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Гребенев. При этом, по его словам, проверки в учреждении проводятся постоянно.

По мнению медиков, надзорные органы могут проверять свердловский онкоцентр в связи с коррупционным скандалом и информации об отстранении от должности главного онколога России Михаила Давыдова, который возглавлял Российский онкологический центр имени Блохина на Каширском шоссе в Москве. «В Каширке доходило до того, что стояли с флаерами у входа в онкоцентр, — рассказал „URA.RU“ сотрудник одной из онкологических клиник, работающих на Урале. — Бесплатное лечение там было очень условное. Не исключено, что сейчас дана команда проверить все государственные онкоцентры страны».

Андрей Гусельников
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