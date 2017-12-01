Центр Перми лишился капремонта из-за мэрии. Жителям обещают деньги

Правительство Прикамья ответило «URA.RU», каким образом из региональной программы капремонта исчезли дома, расположенные в самом центре Перми. Как оказалось, «двухэтажки» вычеркнули чиновники мэрии.
В пресс-службе Региональной службы по тарифам (РСТ) сообщили, что двухэтажные дома, расположенные между улицами Куйбышева, Белинского, Пионерская и Глеба Успенского, исключены из программы капитального ремонта по письму из мэрии, полученному еще в апреле. Документ подписан заместителем главы города, начальником департамента ЖКХ Сергеем Романовым. С декабря жители за капремонт платить не будут. Уже уплаченные деньги им вернут после определения процедуры и оформления документов.
«До конца года будет утвержден порядок проведения реконструкции, сноса или иных мероприятий в отношении домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта», — добавили в РСТ.
На этой неделе, напомним, в редакцию «URA.RU» обратились жители двухэтажных домов в центре Перми 30-40-х годов постройки, сообщившие, что в актуализированной программе капремонта их жилье по непонятным причинам отсутствует. При этом пермякам продолжают присылать квитанции на оплату взносов.
В Фонде капремонта пояснили, что дома действительно исключены их программы, хоть они и не являются аварийными. Причина — нецелесообразность проведения работ (то есть дешевле построить новое, чем ремонтировать старое). При этом у чиновников и Фонда нет ответа, что же с этим жильем будет дальше. А жители утверждают, что никакая экспертиза их домов не проводилась, и опасаются трагичных последствий, поскольку теперь не могут рассчитывать на ремонт деревянных перекрытий и замену старой электропроводки.
«URA.RU» также направило запрос в администрацию города, чтобы выяснить, на каких основаниях дома исключили из программы, и каковы планы властей относительно упомянутых кварталов в самом центре Перми.