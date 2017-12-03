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Главные новости Пермского края
06:54  03 декабря 2017 0

Девушка, пострадавшая в «Хромой лошади», может остаться без питания

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Прикованная к больничной койке девушку кормят через специальные трубкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Пострадавшая во время страшного пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» Ирина Пекарская, находящаяся на паллиативном лечении в Березниках, может остаться без питания. В медучреждении неожиданно закончились специальные трубки для кормления.

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Как сообщает kp.ru со ссылкой на родственников пострадавшей, медики предложили покупать трубки за свой счет: новые поступят в отделение только после Нового года. В аптеках, как оказалось, эти приспособления не продаются.

«Ирине нужна система для энтерального питания, для гастростомы, но в аптеках сказали, что такие приспособления они никогда не возят, их заказывают больницы напрямую на заводе-изготовителе исходя из потребностей конкретных пациентов», — приводит издание слова брата девушки.

В отделении, где лежит Ирина, сообщили, что не знают причин, почему одноразовое оборудование не было заказано своевременно и пообещали, что до понедельника остатков трубок хватит.

Напомним, Ирина Пекарская получила тяжелейшее отравление продуктами горения восемь лет назад во время пожара в клубе «Хромая лошадь». Тогда погибло 156 человек. Как писало «URA.RU», муж Ирины, не пострадавший при пожаре, отказался от опекунства над Ириной, навсегда оставшейся инвалидом, поэтому ее перевели в больницу города Березники, где за ней присматривают родственники.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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