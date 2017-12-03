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03 декабря 2017
14:00  03 декабря 2017 0

Страны с выгодной ипотекой, Россию лишат флага на Олимпиаде и спортивный хиджаб. Воскресный дайджест от «URA.RU»

Ипотека в Японии в девять раз дешевле, чем в РоссииСкрин

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Воскресенье! И вот актуальное к этому часу:

Шумиха вокруг участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 не утихала. Но тут появилась сенсационная новость — сборную пустят на Олимпиаду, но только унизительно лишат флага.

Стало известно, почему Александр Масляков молчит о своем увольнении из КВН. В последнее время телеведущий выражает свою позицию исключительно через официальный сайт Союза КВН.

Звезду «Битвы экстрасенсов» задержали за наркотики после того, как он разоблачил шоу. Адвокат экс-участника считает, что дело специально сфабриковано.

Названы страны с самой выгодной ипотекой. Россия им не конкурент.

Олег Табаков может впасть в кому. Состояние народного артиста СССР резко ухудшилось.

Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу. Его создавала известная компания.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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