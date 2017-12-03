Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Воскресенье! И вот актуальное к этому часу:
Шумиха вокруг участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 не утихала. Но тут появилась сенсационная новость — сборную пустят на Олимпиаду, но только унизительно лишат флага.
Стало известно, почему Александр Масляков молчит о своем увольнении из КВН. В последнее время телеведущий выражает свою позицию исключительно через официальный сайт Союза КВН.
Звезду «Битвы экстрасенсов» задержали за наркотики после того, как он разоблачил шоу. Адвокат экс-участника считает, что дело специально сфабриковано.
Названы страны с самой выгодной ипотекой. Россия им не конкурент.
Олег Табаков может впасть в кому. Состояние народного артиста СССР резко ухудшилось.
Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу. Его создавала известная компания.