Эксперты составили рейтинг стран с самой выгодной ипотекой. Самые низкие ставки по ипотечным кредитам оказались в Японии — всего 1,2% годовых.
При этом жилье в стране традиционно стоит очень дорого, и приобрести его иначе как в кредит большинству не по карману, отмечают «Вести.Экономика». Так, в Токио квадратный метр стоит 7-8 тысяч долларов. На втором месте рейтинга оказалась Швейцария, где ставка составляет 1,42%. При этом здесь существуют достаточно льготные условия для желающих приобрести жилье: договор можно заключить на 50 или даже 100 лет.
В Финляндии ставка по ипотеке равна 1,53%, в Швеции — 1,87%. В этих странах также можно заключить договор на 50 и 70 лет. В Словении ставка по ипотеке составляет 1,92%.
Отметим, в России средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 9-10%. При этом в связи с планами правительства запретить долевое строительство в стране, аналитики ожидают подорожание стоимости жилья.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в УрФО быстрее всех гасят ипотеку жители Челябинской области, а на Ямале тратят на это на пять лет больше.