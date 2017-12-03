{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:30  03 декабря 2017 0

Названы страны с самой выгодной ипотекой: в Японии в девять раз дешевле, чем в России

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Низкие ставки связаны с большой стоимостью квартирФото: Александр Елизаров © URA.RU

Эксперты составили рейтинг стран с самой выгодной ипотекой. Самые низкие ставки по ипотечным кредитам оказались в Японии — всего 1,2% годовых.

При этом жилье в стране традиционно стоит очень дорого, и приобрести его иначе как в кредит большинству не по карману, отмечают «Вести.Экономика». Так, в Токио квадратный метр стоит 7-8 тысяч долларов. На втором месте рейтинга оказалась Швейцария, где ставка составляет 1,42%. При этом здесь существуют достаточно льготные условия для желающих приобрести жилье: договор можно заключить на 50 или даже 100 лет.

В Финляндии ставка по ипотеке равна 1,53%, в Швеции — 1,87%. В этих странах также можно заключить договор на 50 и 70 лет. В Словении ставка по ипотеке составляет 1,92%.

Отметим, в России средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 9-10%. При этом в связи с планами правительства запретить долевое строительство в стране, аналитики ожидают подорожание стоимости жилья.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в УрФО быстрее всех гасят ипотеку жители Челябинской области, а на Ямале тратят на это на пять лет больше.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров