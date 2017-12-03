СМИ: Российских спортсменов пустят на Олимпиаду без флага

11:19 03 декабря 2017 0

На Играх-2018 им могут запретить демонстрировать любые государственные символы Фото: pixabay.com © URA.RU

Российских спортсменов могут допустить до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Об этом сообщили инсайдеры в ряде международных спортивных структур, передает RT. Предполагается, что на Играх в южнокорейском Пхенчхане им запретят демонстрировать любые государственные символы, а также выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности. Таким образом, они могут выйти без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике.

При этом неизвестно, как будет трактоваться понятие «нейтральный статус» в отношении сборной по хоккею, а также командам фигуристов и керлингистов.

Как писало «URA.RU», ранее автор докладов о допинге в России, глава комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен призвал отстранить от Олимпиады всю российскую сборную. Он считает, что Международный олимпийский комитет должен коллективно наказать спортсменов.