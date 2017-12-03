09:44 03 декабря 2017 0

Дело против Миткевича-Далецкогого сфабриковано, утверждает адвокат Фото: Instagram quantum_brain

В Санкт-Петербурге по статье «Незаконный сбыт и хранение наркотических веществ» задержан бывший участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Миткевич-Далецкий.

Его адвокат Вячеслав Насыров утверждает, что медосвидетельствование не выявило в крови Далецкого наркотиков, а само дело сфабриковано, передает «Лента.Ru». Юрист связал задержание Миткевича-Далецкого с пресс-конференцией своего подзащитного, на которой тот заявил, что многое из того, что демонстрируют в шоу — ложь.

Уточняется, что на данный момент Юлию Миткевичу-Далецкому не предъявили обвинение.

Как писало «URA.RU», ранее актера из Нижнего Тагила Дмитрия Бушина, известного по ролям в сериалах «Универ» и «Интерны», приговорили к восьми годам колонии после того, как он пытался сбыть партию наркотиков в Москве.