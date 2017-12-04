15:07 04 декабря 2017 0

Команда занимает самое последнее место в турнирной таблице КХЛ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорский хоккейный клуб «Югра», который обходится бюджету ХМАО более чем в 750 млн рублей в год, стал абсолютным аутсайдером Континентальной хоккейной лиги и упал на самое дно турнирной таблицы.

После очередного разгромного поражения от челябинского «Трактора» 0:3, «Югра» заняла последнее место в Западной и Восточной конференции. Ближайшая по очкам к «мамонтам» команда из Риги «Динамо» одержала победу, которая позволила им оторваться от югорской команды на два очка в общей турнирной таблице.

Как ранее сообщало агентство, хоккейный клуб из Ханты-Мансийска поставил в этом сезоне сразу несколько антирекордов. Например, проиграв хоккейному клубу «СКА» со счетом 1:9. В этом месяце руководство клуба попросило правительство ХМАО об увеличении общего бюджетного финансирования до одного млрд рублей в год.