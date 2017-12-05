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Главные новости Пермского края
16:53  05 декабря 2017 0

В Перми задержали парня, который поджег автомобиль директора «Комсомольской правды»

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Сейчас выясняется, зачем парень пошел на преступлениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские поймали молодого поджигателя дорогой иномарки, принадлежащей директору филиала «Комсомольской правды». Сейчас выясняется, зачем парень пошел на преступление.

«В Перми сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как стало известно «URA.RU», молодого человека задержали в понедельник, 4 декабря. Связан ли поджог авто с деятельностью его владельца, пока неизвестно — правоохранители выясняют мотивы преступления.

Напомним, 29 ноября молодой человек поджег автомобиль «Мерседес С300», принадлежащий директору пермского филиала «Комсомольской правды» Татьяне Соломенниковой. Материальный ущерб, причиненный топ-менеджеру, составил один миллион рублей. По словам Соломенниковой, машину уже не восстановить.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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