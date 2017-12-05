В Перми задержали парня, который поджег автомобиль директора «Комсомольской правды»

Полицейские поймали молодого поджигателя дорогой иномарки, принадлежащей директору филиала «Комсомольской правды». Сейчас выясняется, зачем парень пошел на преступление.
«В Перми сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как стало известно «URA.RU», молодого человека задержали в понедельник, 4 декабря. Связан ли поджог авто с деятельностью его владельца, пока неизвестно — правоохранители выясняют мотивы преступления.
Напомним, 29 ноября молодой человек поджег автомобиль «Мерседес С300», принадлежащий директору пермского филиала «Комсомольской правды» Татьяне Соломенниковой. Материальный ущерб, причиненный топ-менеджеру, составил один миллион рублей. По словам Соломенниковой, машину уже не восстановить.