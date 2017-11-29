Неизвестный поджег авто директора пермского филиала «Комсомольской правды» и загорелся сам. ВИДЕО

В Сети появилось видео, как неизвестный поджигает автомобиль директора пермского филиала «Комсомольской правды» Татьяны Соломенниковой, после чего сам оказывается в огне.
Мужчина в черной одежде подошел к белой машине, облил капот легковоспламеняющейся жидкостью и тут же поджег авто, забыв отойти в сторону. Пламя мгновенно охватило автомобиль, а затем перекинулось на одежду злоумышленника, после чего он в растерянности убежал с места преступления.
В комментариях к видео пользователи назвали это «мгновенной кармой». «Факир был пьян и фокус не удался»; «Как он ещё не убился при таком мышлении?»; «Ума палата — ключ потерян», — иронизируют комментаторы. Видеозапись размещена в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ».
По словам пострадавшей, восстановить автомобиль вряд ли получится. Она не назвала причин, по которым у нее мог появиться недоброжелатель. Соломенникова предполагает, что связь происшествия с ее профессиональной деятельностью маловероятна, передает Business Class.