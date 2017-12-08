09:00 08 декабря 2017 0

Российские спортсмены вынуждены искать новый персонал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 8 декабря, пятница. И вот главные новости к этому часу:

7 декабря вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку в любой момент. Мы составили список причин, по которым чиновник должен покинуть свой пост.

Свердловская область попрощается с именем известного революционера, ее переименуют в Уральскую. «URA.RU» выяснило, кому принадлежит идея и какие цели преследуют организаторы проекта.

В России ужесточат требования к прохождению техосмотров. Узнайте, какие поправки будут внесены в ближайшее время.

Сначала российских спортсменов лишили флага и гимна, теперь оставили без персонала на Олимпиаде. Россия рискует не успеть собрать новую команду до начала Игр.

Сегодня суд Екатеринбурга вынесет приговор матери, травившей своих детей крысиным ядом. Прокурор требует самого сурового наказания для женщины. Вспоминаем детали жуткой трагедии.

«Отличная и надежная машина»: свердловский губернатор Евгений Куйвашев продает велосипед. Он рассказал, куда пойдут вырученные деньги.