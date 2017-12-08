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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
06:22  08 декабря 2017 0

«Отличная и надежная машина». Губернатор Куйвашев решил продать велосипед

Летом этого года свердловчане узнали, что их губернатор любит велопрогулкиФото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил на продажу собственный велосипед, на котором совершал велопрогулки весной и осенью этого года. Средства, вырученные от реализации двухколесной машины, будут направлены на благотворительность.

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Продажа губернаторского велосипеда состоится в рамках ежегодной благотворительной акции «Екатерининская ассамблея». По словам главы региона, новый велосипед он купит себе весной и призвал всех участвовать в благотворительности, так как без поддержки общества государство не сможет справиться со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни сограждан.

«Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать????). Буду рад, если найдется хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима», — написал губернатор на своей странице в сети Instagram.

Отметим, ежегодная «Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге в седьмой раз, но в 2017 году впервые билеты на вечер были проданы задолго до мероприятия при стоимости в 25 тысяч рублей. Как ранее писало «URA.RU», Свердловскому областному союзу промышленников и предпринимателей даже пришлось объявить о приостановке активных продаж, так как в зале не осталось мест. В этом году деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на поддержку проекта «Мастерские безграничных возможностей», в рамках которого для подростков с ограниченными возможностями будут созданы возможности по трудотерапии, профориентации.и устройству на работу.

Евгений Александров
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