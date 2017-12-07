{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
16:24  07 декабря 2017 8

Мутко после скандала с Олимпиадой заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент»

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Люди хотят, чтобы Мутко взял на себя личную ответственность за скандал с ОлимпиадойФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост в любой момент. Вопрос о том, останется ли чиновник на своем посту, возник после скандала с отстранением России от Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать, — цитирует ТАСС слова чиновника о своем будущем. — Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку]».

Статья по теме
Кремль дисквалифицирует Мутко за допинг

Отметим, что после решения МОК об отстранении российской сборной от Олимпиады многие в России призывали к отставке Мутко. Комментируя вопрос о личной ответственности за отстранение россиян от Игр, Мутко отмечал, что сейчас важнее защитить честь и достоинство российских олимпийцев.

Мутко ранее занимал пост министра спорта РФ. Когда только начинал разгораться скандал с применением допинга российскими спортсменами, он заявлял, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку. «Я готов за все ответить и отвечаю семь лет… Я за это кресло не держался никогда, я уже устал так, что просто…», — приводил слова министра «Р-Спорт».

Журналист Юрий Дудь осенью 2016 года прогнозировал, что Мутко историю с допингом не простят, но готовят политику красивую отставку. Также отставку Мутко с поста министра спорта в сентябре—октябре 2016 года предрекали источники «URA.RU», что и произошло — тот стал вице-премьером, а его пост занял Павел Колобков. Тем не менее, на новом посту Мутко продолжил курировать вопросы спорта.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров