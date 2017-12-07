16:24 07 декабря 2017 8

Люди хотят, чтобы Мутко взял на себя личную ответственность за скандал с Олимпиадой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост в любой момент. Вопрос о том, останется ли чиновник на своем посту, возник после скандала с отстранением России от Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать, — цитирует ТАСС слова чиновника о своем будущем. — Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку]».

Отметим, что после решения МОК об отстранении российской сборной от Олимпиады многие в России призывали к отставке Мутко. Комментируя вопрос о личной ответственности за отстранение россиян от Игр, Мутко отмечал, что сейчас важнее защитить честь и достоинство российских олимпийцев.

Мутко ранее занимал пост министра спорта РФ. Когда только начинал разгораться скандал с применением допинга российскими спортсменами, он заявлял, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку. «Я готов за все ответить и отвечаю семь лет… Я за это кресло не держался никогда, я уже устал так, что просто…», — приводил слова министра «Р-Спорт».

Журналист Юрий Дудь осенью 2016 года прогнозировал, что Мутко историю с допингом не простят, но готовят политику красивую отставку. Также отставку Мутко с поста министра спорта в сентябре—октябре 2016 года предрекали источники «URA.RU», что и произошло — тот стал вице-премьером, а его пост занял Павел Колобков. Тем не менее, на новом посту Мутко продолжил курировать вопросы спорта.