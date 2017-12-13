07:30 13 декабря 2017 0

Политические интриги тоже имеют свою историю — и в ней немало интересных судеб и персон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург вечером 13 декабря будет жарко обсуждать политические интриги. Шестая по счету книга проекта «История Большого Урала» от газеты «Коммерсант-Урал» будет презентована в Ельцин Центре в среду в 18:30. Назвать ее очередной не рискнем, поскольку том «Екатеринбург-Свердловск. Власть-деньги» представляет собой уникальный богато иллюстрированный сборник историй, документов, фотографий на тему властных отношений и денег в уральской столице. Книга описывает властные конфликты, аппаратные и финансовые игры, начиная с Татищева-Демидова (1729) и заканчивая Росселем-Страховым (1995 год).

Если в книге появляется портрет Владимира Путина — ее ценность удваивается

«Предыдущие книги большей частью были посвящены повседневной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Новая книга рассказывает внутреннюю историю развития властных институтов и финансов в городе. Нас очень радует ажиотаж, с которым воспринимают наши издания — из первой серии (выпущена в 2013 году) у нас не осталось ни одной книжки. Мы понимаем, что издания стали раритетом, но уверены в том, что когда-нибудь они поступят в открытую продажу, если найдется желающий реализовать это издатель», — рассказал гендиректор «Коммерсант-Урал» и соавтор книги Сергей Плахотин.

На вопрос о том, появится ли седьмой том, медиаменеджер пока секретничает, обещая, что «весь собранный командой материал не пропадет», но «на данный момент история завершена».

Свои книги «Коммерсант» старался дарить в день своего рождения (в октябре). Нынешнее издание тиражом всего 600 экземпляров — подарок друзьям и партнерам к Новому году. «URA.RU» получило уникальную возможность поделиться со своими читателями тизерами будущей книги.

Исторические личности, какими большинство из нас их никогда не знало — появятся в книге «Коммерсант-Урал» Фото: Дмитрий Сухоросов

Откроет книгу история о крайне непростых политических взаимоотношениях сооснователя Екатеринбурга Татищева с тогдашним «олигархом» Демидовым. «Войдя в курс дел уральских горных заводов, Татищев обнаружил компромат на генерала де Геннина. Он фактически написал донос, обвинив предшественника в получении взятки от Демидовых. Якобы приказчик Демидова Стефан Егоров в 1729 году выдал де Геннину 4 тыс. руб. Генерал узнал о доносе и потребовал строгого допроса Егорова и очных ставок. Расследование вскоре прекратилось. Де Геннин был отомщен тем, что скоро вновь появились жалобы и на Татищева», — гласит исторический факт.

Затронут и период советской торговли, когда в цене был не рубль, а «блат». Авторы признаются, что «для описания этого периода поговорили с огромным количеством людей, которые, зная успех предыдущих трудов очень охотно шли на контакт». В этом периоде одна из историй рассказывает про «грузчиков Центрального рынка Свердловска Александра Хабарова, Игоря Маевского и Сергея Иванникова» (в 90-е они стали криминальными «авторитетами»): в 1985 году последних до глубины души возмутило поведение работников ОБХСС города, «которые за деньги закрывали глаза на хищения местных торговцев». Благо, бесчестных чиновников задержали сотрудники КГБ.

Упомянуты в книге и фигуры уральских бизнесменов Малика Гайсина и Павла Федулева, «активно участвовавших в чековой приватизации»; Антона Бакова, превратившего в шоу эпическую битву за «Уралхиммаш»; Эдуарда Росселя, жестко конфликтовавшего с главой администрации Свердловской области Алексеем Страховым.

1/4 Фото: книга «Екатеринбург-Свердловск. Власть-деньги»

Новая книга не только эрудирует своего читателя — это еще и вызов для тех, кто считает себя «подкованным» в истории свердловской политики. Авторы намеренно допустили одну фактическую ошибку, чтобы все желающие смогли проверить собственное знание фактов давно ушедшего времени. Подскажем: это одна из дат.