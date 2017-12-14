Экс-президент известного банка предложил идею для одной из лучших книг Тюмени

08:05 14 декабря 2017 1

Вероятно, лучшей книгой года в Тюменской области станет произведение, которого вообще нет в шорт-листе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня 14 декабря в 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева назовут победителей конкурса «Книга года — 2017» в регионе. Всего на конкурс было предоставлено 118 заявок в пяти номинациях.

«Было много достойных работ, — отметил член жюри Сергей Козлов, — одна из самых значительных — поэтический пятитомник „Великая отечественная война (1941-1945) в русской поэзии XX—XXI век“, авторами стихов являются жители всего Советского Союза. Эти стихи писались не за столом, а в окопах Представьте сколько сил и времени понадобилось составителям, чтобы собрать весь этот материал». Идея создания сборника принадлежит Дмитрию Мизгулину, поэту, члену Союза писателей России и экс-президенту «Ханты-Мансийского банка».

Как стало известно «URA.RU», не исключено что победителем конкурса станет книга, которой вообще нет в шорт-листе. В лонг-листе конкурса этого года есть произведение «Феатрон» Святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири. Вероятно, что судьи конкурса обратили особое внимание на книгу, в которой есть важные назидательные обращения к современному, в том числе, обществу. Напомним, что в 2015 году победителем подобного конкурса в Тюменской области стала книга Святителя Тобольского Митрополита Филофея (Лещинского). Возможно и в этом году судьи также отдадут премию духовному произведению.