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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
21:27  13 декабря 2017 0

На Урале суд наказал бывшего мэра-уголовника

Школа мэров. Сессия №4. Екатеринбург, чухарев михаил, камышлов
Чухарев принял недостроенными дома для переселения из ветхого жильяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Камышлове городской суд присудил штраф в 280 тысяч рублей экс-главе городского округа Михаилу Чухареву, а также запретил ему три года работать в госвласти и органах местного самоуправления. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, суд признал чиновника виновным по уголовной статье «Превышение должностных полномочий».

Как писало «URA.RU», уголовное дело против Чухарева было возбуждено после прокурорской проверки и связано со строительством в Камышлове дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Зная о том, что строительные работы в полной мере не выполнены, глава городского округа в конце 2014 года подписал акты выполненных работ. Общая сумма контракта составляла 57 миллионов рублей.

«Своими действиями Михаил Чухарев причинил ущерб муниципальному образованию на общую сумму 18,3 млн рублей», — заявили в прокуратуре. Здесь подчеркнули, что приговор еще не вступил в законную силу. Обвинение в течение десяти дней решит, стоит ли обжаловать вердикт суда.

Как сообщало «URA.RU», Чухарев после скандала лишился не только должности главы городского округа, но и в 2016 году был смещен с поста руководителя местного отделения «Единой России». Экс-мэр тогда прокомментировал решение однопартийцев: «Неправильно это немножко».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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