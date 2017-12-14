Подозреваемый в убийстве мужчина скончался в челябинском изоляторе

Полиция Челябинской области проводит служебную проверку, связанную со смертью жителя Сатки в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона.
57-летнего мужчину подозревали в убийстве. 13 декабря он ожидал заседания суда по его уголовному делу в ИВС Отдела МВД России по Саткинскому району. Об ухудшении самочувствия подсудимого сотрудникам полиции сообщил его сокамерник. Правоохранители незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи определили у него закупорку легочной артерии, от которой тот впоследствии скончался.
Отмечается, что перед помещением в изолятор от подсудимого не поступало жалоб на состояние здоровья. Также не обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер смерти. В ГУ МВД России области по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее челябинец покончил с собой в камере ИВС. Он обвинялся в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки.