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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:17  14 декабря 2017 0

Подозреваемый в убийстве мужчина скончался в челябинском изоляторе

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, тюремная камера
Мужчина скончался от инфаркта в изоляторе отдела полицииФото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция Челябинской области проводит служебную проверку, связанную со смертью жителя Сатки в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона.

57-летнего мужчину подозревали в убийстве. 13 декабря он ожидал заседания суда по его уголовному делу в ИВС Отдела МВД России по Саткинскому району. Об ухудшении самочувствия подсудимого сотрудникам полиции сообщил его сокамерник. Правоохранители незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи определили у него закупорку легочной артерии, от которой тот впоследствии скончался.

Отмечается, что перед помещением в изолятор от подсудимого не поступало жалоб на состояние здоровья. Также не обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер смерти. В ГУ МВД России области по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее челябинец покончил с собой в камере ИВС. Он обвинялся в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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