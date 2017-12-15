Запсибкомбанк, один из крупнейших банков Уральского федерального округа, свое 27-летие отметил преодолением очередного рубежа по размеру собственного капитала. Он, по данным официальной отчетности на 1 декабря 2017 года, превысил отметку 15 миллиардов рублей.
За четыре года банк увеличил капитал в 1,5 раза, при этом суммарный прирост составил 5 миллиардов рублей. Основным источником наращивания капитала была и остается текущая прибыль, что подтверждает эффективность и стабильность деятельности. По итогам 11 месяцев 2017 Запсибкомбанк зафиксировал рекордный размер чистой прибыли — 1624 миллиона рублей. Для сравнения: по итогам 11 месяцев 2016 г. прибыль банка составила 1070 миллионов рублей.
Сегодня Запсибкомбанк сохраняет позиции лидера среди финансовых учреждений Тюменского региона и входит в топ-100 «Forbes» самых надежных банков.
Финансовая устойчивость организации отображена в занимаемых ею рейтинговых позициях. Так, в рэнкинге «Интерфакс-100» на 1 октября 2017 года Запсибкомбанк занимает 42 позицию по размеру нераспределенной прибыли, поднявшись с начала года на девять строчек. По мнению аналитиков, повышение в рейтинге по размеру нераспределенной прибыли в условиях умеренного прироста величины чистых активов за 12 месяцев свидетельствует об эффективном управлении активами и высоком качестве управления рисками. В рейтинге самостоятельных банков УрФО по размеру прибыли Запсибкомбанк на 1 октября 2017 года находится на втором месте.