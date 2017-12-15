Прокуратура Чайковского подала в суд на мэра

19:09 15 декабря 2017 0

Содержание иска пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чайковский городской суд удовлетворил иск прокуратуры против мэра города Алексея Третьякова. Иск связан с его уже бывшей подчиненной Натальей Смышляевой, которую подозревают в ряде махинаций с недвижимостью.

На официальном сайте суда не сообщается содержание иска и пока нет мотивировочной части решения. По данным «Чайковских новостей», прокуратура требовала признать в действиях Натальи Смышляевой коррупционной составляющей, а также признать бездействия главы города.

Источник «URA.RU» рассказал, что это уже не первый иск правоохранителей в адрес Алексея Третьякова. Ранее прокуратура и ФСБ настаивали, что он незаконно принял на работу Смышляеву — она не имела права занимать должность главы городского комитета по управлению имуществом, так как была судима. Напомним, в отношении Смышляевой ранее уже было возбуждено два уголовных дела. Первое — по статье «Превышение должностных полномочий». Ее подозревают в продаже дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. Второе — о передаче муниципальной квартиры собственной дочери.