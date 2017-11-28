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Главные новости Пермского края
17:33  28 ноября 2017 0

На прикамскую чиновницу, обвиняемую в махинациях с землей, завели новое дело из-за квартиры

Психоневрологическая больница детское отделение Челябинск, медсестра, ключи
Она могла передать муниципальное жилье в собственность родственницеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики завели новое уголовное дело против экс-главы комитета по управлению имуществом города Чайковского Натальи Смышляевой. На этот раз ее подозревают в передаче муниципальной квартиры собственной дочери.

Дело было возбуждено в понедельник, 27 ноября, по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Как рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах, оно связано с «квартирным» скандалом, который разгорелся в соцсетях и СМИ в октябре этого года.

Слив документов о передаче квартиры дочери закончился уголовным делом
Фото: группа ВК «Чёрный список г. Чайковский»

Тогда были опубликованы фото документов, согласно которым глава Чайковского Алексей Третьяков принял постановление о безвозмездной передаче одной из муниципальных квартир в собственность несовершеннолетней, носящей ту же фамилию, что и председатель комитета по управлению имуществом. Девочке передали жилье площадью 21,7 квадрата, которые якобы она занимала ранее на условиях соцнайма. Контроль исполнения решения возложен на Наталью Смышляеву. Источники утверждают, что чиновница и девочка, фигурирующая в документе, не просто однофамилицы, а мать и дочь. По данным краевого СУ СКР, в результате махинаций с квартирой бюджет потерял более 800 тысяч рублей.

Напомним, в отношении Смышляевой ранее уже было возбуждено уголовное дело — по статье «Превышение должностных полномочий». Ее подозревают в продаже дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. Сейчас чиновница лишилась своего поста и находится под домашним арестом, который безуспешно пыталась оспорить в Пермском краевом суде.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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