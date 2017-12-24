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25 декабря 2017
24 декабря 2017
21:15  24 декабря 2017 4

«Справедливая Россия» поддержит Путина как кандидата в президенты

8 съезд СР. Москва, справедливая россия, портрет путина, миронов сергей, съезд
Главный эсер окончательно ушел в тень российского лидераФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Партия «Справедливая Россия» на предвыборном съезде 25 декабря не станет выдвигать своего кандидата в президенты. Вместо этого будет принято решение поддержать в этом качестве действующего главу государства — Владимира Путина.

Предварительно известно, что съезд поручит пяти эсерам стать членами инициативной группы, которая 26 декабря должна официально выдвинуть кандидатуру Путина на президентские выборы. Как утверждает источник «Интерфакса» в рядах справедливороссов, возможность поддержки со стороны «СР» президент получил, решив идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Кроме того, как уже сообщало «URA.RU», на эсеров могли повлиять результаты соцопросов, которые сулят их лидеру Сергею Миронову мизерный процент голосов.

Сам российский лидер 25 декабря проведет традиционную встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации, сообщает агентство Nation news. На ней планируется обсудить итоги работы парламента в 2017 году, а также планы депутатов на 2018 год. Ранее о поддержке кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах заявили Общероссийский народный фронт, «Единая Россия», «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».

Владимир Васин
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